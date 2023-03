Golar Tundra in navigazione davanti alla Toscana

Piombino, la nave rigassificatrice Golar Tundra di Snam ha raggiunto il tratto di mar Tirreno davanti alle coste della Toscana e naviga oltre l’isola del Giglio e l’isola di Montecristo.

La rotta della Golar Tundra punta sul Golfo di Follonica, dove c’è il porto di arrivo. Secondo ordinanza della capitaneria di porto di Piombino, le manovre di ingresso della Fsru nel porto dovranno essere effettuate unicamente in orario notturno e potranno avere inizio solo almeno 30 minuti dopo la partenza dell’ultima nave traghetto serale e almeno 120 minuti prima (due ore) della prima partenza mattutina di una nave traghetto.

Se la nave Golar Tundra dovesse anticipare l’arrivo rispetto a queste prescrizioni, non può entrare subito nel porto e deve attendere alla fonda in rada in un punto prestabilito dalla stessa capitaneria.

Inoltre, tra le varie misure ordinate dalla capitaneria, nessun mezzo nautico può avvicinarsi a meno di 300 metri dalla Golar Tundra sia quando dovesse restare qualche tempo alla fonda in rada, sia durante l’ingresso e le manovre di ormeggio.

Due piloti del porto saliranno a bordo per coordinare le operazioni di ingresso durante le quali verranno impiegati almeno quattro rimorchiatori.