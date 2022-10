Giornalista molestata: gli ordini di categoria si costituiscono come parte civile

By

Era il 27 novembre 2021 quando la cronista sportiva Greta Beccaglia, fuori dallo stadio di Empoli, veniva molestata mentre si trovava in diretta per una trasmissione sportiva post-partita.

“Il video dura 20 secondi dove si vede il tifoso che mi dà una pacca sul sedere, coi tifosi intorno che restano indifferenti. Successivamente ho intervistato altri tifosi che non hanno avuto parole carine nei miei confronti, e ancora dopo un altro tifoso mi è venuto addosso sfiorandomi le parti intime”. Questo le parole di Greta Beccaglia, la giornalista molestata da alcuni tifosi dopo Empoli-Fiorentina.

In seguito all’accaduto, la cronista ha quindi sporto denuncia. L’Ordine dei giornalisti nazionale e della Toscana, la Federazione nazionale della stampa e l’Associazione Stampa della Toscana (Ast), e la onlus Ossigeno, hanno chiesto di costituirsi parte civile all’udienza preliminare per le molestie subite in diretta tv da Greta Beccaglia al termine della partita Empoli-Fiorentina, all’uscita dello stadio Castellani. Stessa richiesta anche da parte della cronista.

Il gup deciderà nell’udienza del prossimo 20 dicembre. Unico imputato di violenza sessuale è il ristoratore marchigiano Andrea Serrani, che quella sera molestò la cronista che raccontava il clima del dopo partita. Oggi il difensore del ristoratore, Roberto Sabbatini, ha preannunciato la richiesta di abbreviato, che sarà formalizzata alla prossima udienza.