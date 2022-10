Fiorentina-Inter, identificato l’autore che ha aggredito il tifoso interista al Franchi

By

È stato identificato l’uomo che, allo stadio Artemio Franchi, durante la partita Fiorentina-Inter presso, ha spintonato il tifoso avversario. Si tratta di un uomo di 56 anni che verrà ora denunciato.

Il questore di Firenze, Maurizio Auriemma, a margine di un evento tenutosi a Palazzo Vecchio, si è espresso in merito all’accaduto del Franchi: “Una partita di calcio non può essere il pretesto per scaricare quelle che sono le tensioni proprie all’interno dell’impianto sportivo. Sabato sera il personale (di sicurezza) è prontamente intervenuto ed è stato identificato l’autore di questo gesto che verrà denunciato e colpito da provvedimenti”.

Il questore si riferisce al tifoso viola che, da come si vede nel video diventato ormai virale, spintona un tifoso interista che indossava la maglia di Di Marco, con il numero 32. Il tifoso della fiorentina è stato identificato, si tratterebbe di un uomo di 56 anni.

Dopo l’accaduto, sono emerse varie criticità del Franchi, tra le quali l’assenza di barriere. Su questo problema si è espresso anche il questore Auriemma, facendo notare che, “non sempre i provvedimenti repressivi o amministrativi aiutano a risolvere il problema. È un problema di coscienza, di partecipazione. Si vuole andare verso una partecipazione allo stadio che sia scevra da barriere. So che comunque sul nuovo progetto di ristrutturazione del Franchi ci si sta interrogando con gli enti preposti, dal Comune alla società, fino all’autorità di pubblica sicurezza e alla Lega di serie A”.

L’accaduto durante Fiorentina-Inter

Durante la partita giocata sabato 22 ottobre, si è consumato l’ennesimo episodio di violenza negli stadi. Si parla qui dell’accaduto avvenuto durante Fiorentina-Inter presso lo stadio Artemio Franchi.

Un tifoso interista che portava la maglia numero 32 di Di Marco è stato aggredito e spintonato da un tifoso fiorentino. L’aggressione al tifoso nerazzurro è stata ripresa in un video, poi diventato virale. Video che ha permesso, come giù riportato sopra, l’identificazione del tifoso viola che ha messo in atto l’aggressione.

Nel video si vedono scene che potremmo definire imbarazzanti. Si tratta di un episodio di cattivo gusto che va a mettere, ancora per una volta, sotto cattiva luce il Franchi. In particolare l’accaduto va a oscurare la magnifica partita di Fiorentina-Inter tenutasi sabato 22 ottobre. Partita che non è stata priva di colpi di scena.

Vi invitiamo, se volete approfondire, a leggere il seguente articolo: https://www.controradio.it/fiorentina-inter-3-4-finale-di-partita-molto-agitato-con-comportamenti-violenti-ma-commisso-smentisce-e-vuole-le-scuse-dellinter/