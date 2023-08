Giani prossimo sindaco di Firenze: “Assolutamente no”

Le domande dei cronisti, che chiedevano a Giani se stesse valutando di candidarsi a sindaco di Firenze per le elezioni del 2024, hanno ricevuto tutte le stessa risposta: “Assolutamente no; quello che devo fare è lavorare per la Regione”

Rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se stesse valutando di candidarsi a sindaco di Firenze per le elezioni del 2024, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha ribadito le proprie intenzioni a riguardo affermando: “Assolutamente no. Io sto lavorando forte e bene in Regione. La settimana scorsa l’approvazione del Prs, presentato da me, da parte del Consiglio regionale segna un punto di riferimento importante. E’ un piano strategico, per i prossimi anni, in una visione che vuole essere quella della Toscana 2030”.

Giani ha parlato della Toscana come regione “sempre più attrattiva, in grado di veder modernizzare le proprie infrastrutture: pensate all’avvio, dopo anni di attesa, della talpa per l’Alta velocità, la programmazione della terza corsia tra Firenze Prato e Pistoia, la terza corsia nell’asse dell’Autostrada del Sole”.

Insomma, quella descritta da Giani, è una Toscana che “sta mostrando interventi di grande peculiarità, come gli asili nido gratis, che ci stanno copiando dappertutto”.

Quello che devo fare, ha concluso Giani, è “lavorare per la Regione: Ho visto anch’io cosa si dice sui giornali, ci sono tanti cittadini che mi fanno battute di incoraggiamento in questo senso, ma sono impegnato sulla Regione e non voglio farmi distrarre da alcuna voce. Voglio lavorare perché questo rilancio dell’iniziativa della Regione possa essere accompagnato dalla mia presenza alla presidenza della Regione”.