Giani, necessario un controllo fisiologico Ue sui progetti di restyling dello stadio: “Non è ostativo”

Firenze, la Commissione Europea controllerà fisiologicamente i progetti di restyling dello stadio per essere sicura di rilasciare i finanziamenti della missione uno del Pnrr. Per Giani non è in nessun modo un elemento ostativo alla realizzazione.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani, a margine di un evento svoltosi a Firenze ha risposto ha chi gli chiedeva se fosse preoccupato per i dubbi sollevati dalla Commissione Ue sul restyling dello stadio di Firenze tramite il Pnrr. “Io ritengo che sia abbastanza fisiologico che nelle attività di controllo su quelli che sono i progetti” finanziati dal Pnrr “possano esserci delle necessità di approfondimento, quindi io ritengo che non sia un elemento ostativo alla realizzazione del progetto”.

Giani ha poi ricordato che “è stata una grande intuizione” il fatto di “poter attivare la linea di finanziamento della missione uno” del Pnrr. Questo “legittima il fatto che in realtà lo stadio è un bene culturale” essendo composto fra le altre cose “da una tribuna a sbalzo, senza piloni, da scale elicoidali, così come la bellissima torre di Maratona con una singolare proiezione verso l’alto, che sono tutte opere architettoniche che nel razionalismo dell’architettura italiana degli anni ’30 diventano un prodotto di cultura architettonica unica al mondo. Questo ha legittimato il finanziamento dell’Unione europea – ha aggiunto Giani – ed è anche comprensibile che poi l’Unione europea voglia andare a vedere per bene tutte le voci che si prevedono per il restyling”.