Classi dell’istituto Fucini di Pisa a caccia di mozziconi per le strade della città: “Sensibilizzazione per evitare di gettare a terra uno dei rifiuti meno degradabili”

Due classi dell’istituto Fucini di Pisa stanno portando avanti un progetto di sensibilizzazione nato da una collaborazione tra il Comune di Pisa e l’associazione “Acchiapparifiuti”.

Lotta al degrado e all’inquinamento prosegue con una collaborazione sempre più forte da parte delle scuole. Così nasce l’iniziativa che ha coinvolto le classi 1^C e 1^F della scuola primaria dell’istituto comprensivo , realizzata dal Comune di Pisa in collaborazione con l’associazione ‘Acchiapparifiuti’. I ragazzi hanno percorso insieme ai volontari dell’associazione il tratto da piazza XX Settembre fino a Largo Ciro Menotti utilizzando uno nuovo strumenti, presentato nei mesi scorsi e acquistato da Geofor in una fornitura di 10 pezzi.

“Le scuole stanno popolando, in queste prime giornate primaverili, il centro didattico di Putignano – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Filippo Bedini – e le abbiamo volute coinvolgere anche con l’utilizzo del ‘Dashi’, questo piccolo strumento che serve per raccogliere i mozziconi. I bambini si sono divertiti molto e hanno capito non solo l’importanza di raccogliere i mozziconi ma anche quanto sia significativo educare gli altri a non gettarli. Ricordo che si tratta di uno dei rifiuti meno degradabili, servono oltre 100 anni affinché venga assorbito. Un’iniziativa di sensibilizzazione per i futuri cittadini a cui vogliamo offrire la possibilità di divertirsi imparando”.

“Ho accolto con entusiasmo questa proposta di diffondere l’iniziativa nelle scuole – ha affermato l’assessore alle politiche socioeducative e scolastiche Sandra Munno – e sono molto contenta di aver trovato immediato riscontro. Questo significa che c’è grande sensibilità verso il tema ambientale che rappresenta un punto saldo dell’educazione nelle scuole di Pisa”.