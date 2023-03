Presunto incendio doloso distrugge i mezzi di un’impresa di pulizie di Firenze

Firenze, durante la notte trovati in fiamme diversi mezzi di un’impresa di pulizia in via Visconti. Si suppone si tratti di un incendio doloso.

Due furgoni e un’auto di un’impresa di pulizie fiorentina sono stati distrutti un incendio quasi certamente doloso. I tre mezzi appartengono tutti e tre ad una ditta di pulizia con sede in via Ricorboli a Firenze ed erano parcheggiati negli stalli riservati quando sono stati presi dalle fiamme. Inoltre un’altra vettura parcheggiata poco distante dall’accaduto, di proprietà invece di un privato è rimasta danneggiata.

Tutto è successo ieri notte quando intorno a mezzanotte un passante in via Emilio Visconti ha notato le fiamme che circondavano i mezzi e ha subito dato l’allarme allertando i vigili del fuoco. In seguito sul posto è intervenuta anche una volante della polizia.