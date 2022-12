Giani: FS si sono scusate per ritardi

“E’ inutile fare tanti discorsi sul fatto che dobbiamo inquinare di meno -ha detto Giani- se poi noi riscontriamo da almeno sei-sette mesi a questa parte che il trasporto pubblico da Borgo San Lorenzo a Firenze Campo di Marte impiega quattro ore”.

Se non è pace, di certo è una tregua. Ma, a quanto pare, armata. Il presidente della giunta Regionale Toscana, Eugenio Giani, riferendosi a Ferrovie dello Stato, ha detto “mi hanno telefonato chiedendo scusa per i ritardi di venerdì e quindi queste scuse più che a me io le trasmetto ai cittadini che hanno subito disagio, però abbiamo anche deciso di vederci. Abbiamo concordato due-tre ipotesi, perché io su questa cosa voglio andare fino in fondo”.

Ieri Giani aveva chiesto la convocazione dei vertici Rfi e Trenitalia sui disagi denunciati dai pendolari. Secondo il governatore toscano “è inutile fare tanti discorsi sul fatto che dobbiamo inquinare di meno, spingere la gente sull’elettrico e quindi il treno elettrico, se poi noi riscontriamo da almeno sei-sette mesi a questa parte che il trasporto pubblico da Borgo San Lorenzo a Firenze Campo di Marte impiega quattro ore”.

“Abbiamo in programma degli investimenti – ha aggiunto Giani – su cui la Regione mette soldi e li dà ad Italfer, ma sono rallentatissimi ed è inaccettabile, mi riferisco al tratto da Pistoia a Montecatini dove dovevano essere completati i lavori per il raddoppio della ferrovia, che lì ha molta importanza per il traffico pendolare e regionale, e che vanno molto a rilento. Abbiamo le questioni dell’Alta velocità che stanno procedendo, finalmente il cantiere è ripartito. Però quello che è accaduto ieri, con disagi e ritardi, impone che si faccia il prima possibile. E poi abbiamo questi episodi che si ripercuotono negativamente proprio sulla qualità del trasporto pubblico per i nostri cittadini”