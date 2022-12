Ritardi sulla linea ferroviaria a causa di un guasto. Giani: “Situazione inaccettabile, applicheremo penali”. Lega: “Inaccettabile quanto successo”

“Da mesi mi vengono rappresentati continui disagi dai sindaci dei territori coinvolti e dai cittadini pendolari. – dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – Stiamo parlando di centinaia di persone che ogni mattina prendono il treno per andare a lavorare, studenti, che si ritrovano a dover affrontare ritardi o addirittura soppressioni–-. Ho chiesto gli uffici di predisporre gli atti per applicare le penali previste nel contratto di servizio, in quanto è inconcepibile che la Regione Toscana con risorse proprie e nazionali metta a disposizione oltre 260 milioni di euro l’anno per un servizio che non è all’altezza delle aspettative dei cittadini. Non sono concepibili disservizi del genere. Chiedo anche l’immediata convocazione vertici Rfi e Trenitalia e chiederò anche un incontro su questo al ministro Salvini”.

“Stamani – aggiunge l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli– è stato un disastro, ci sono arrivate segnalazioni e proteste continue all’Urp, al numero verde. Ci sono stati ritardi superiori ai 30 minuti e anche soppressioni. Continuo a ripetere che manca un’informazione adeguata, un informazione capace, tempestiva che arrivi alle persone, che faccia comprendere la gravità del problema e consenta di adottare soluzioni di viaggio diverse. Non si può continuare così!”

Anche alcuni sindaci della Valdisieve, linea già interessata nelle ultime settimane da notevoli criticità, unica linea per cui per il mese di ottobre era scattato il bonus per gli abbonati e oggetto di una cabina di regia nel mese di novembre, si sono rivolti all’assessorato denunciando l’ennesimo grave disservizio. E per quanto riguarda il guasto di questa mattina Baccelli sottolinea “tempi troppo lunghi per la soluzione del guasto, della cui gravità non si ha evidenza dalle comunicazioni arrivate in Regione, nonché delle scelte di circolazione adottate, con treni rimasti a lungo fermi in linea con centinaia di persone a bordo senza informazioni”

Le proteste da parte dei consiglieri regionali non sono mancate. Dopo la consigliera Tozzi, sono intervenuti anche i leghisti Giovanni Galli e Cecilia Cappelletti, rispettivamente consigliere regionale e metropolitano della Lega, a fronte dell’ennesimo disagio per i pendolati che usano il treno in Toscana. “Ancora forti disagi ferroviari” stamani “da Pontassieve a Firenze il viaggio si è trasformato in un’odissea. Gli utenti si sono giustamente indignati”, “siamo, purtroppo, alle solite”.