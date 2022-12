Mattinata da incubo per i pendolari. Consigliera regionale Tozzi. “Inutilità dell’attività dell’assessorato regionale”

Nella regione Toscana un’altra mattinata di disagi e ritardi lungo la linea ferroviaria ha colpito i numerosi pendolari delle tratte regionali. La consigliera regionale Elisa Tozzi, appartenente al gruppo Toscana Domani, si è espressa proprio in merito a questa situazione.

“Ennesima mattinata da incubo per i pendolari del Mugello e della Valdisieve, alle prese con numerosi treni in ritardo o cancellati, lunghe attese e scarsa comunicazione. Purtroppo, l’ennesima conferma della sostanziale inutilità dell’attività dell’assessorato regionale ai trasporti che, nonostante tavoli, incontri e protocolli, non riesce proprio a farsi parte attiva con il gestore, denotando una palese, pervicace debolezza che si ripercuote, ahi noi, sull’utenza”. Queste infatti le parole scritte in una nota dalla consigliera Tozzi per evidenziare il problema riguardante i “pesanti disagi verificatisi stamani, venerdì 9 dicembre, sulla rete ferroviaria, in particolare nel Fiorentino e tra Lucca e Pisa”.