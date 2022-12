Teatro e inclusione: il 15 dicembre a Spazio Reale incontri e spettacolo con Act-Able

By

Teatro e inclusione – I partner del progetto raccontano i percorsi laboratoriali dedicati agli studenti con disabilità Alle 18:00 e alle 21:00 i ragazzi protagonisti con lo spettacolo MUSIC ALL – REVOLUTION

Giovedì 15 dicembre nella sede di Spazio Reale Group a Campi Bisenzio (via di San Donnino 4/6) si parla di teatro e inclusione degli studenti con disabilità.

A partire dalle 16:30 è in programma una serata aperta a tutti, ad ingresso libero, dedicata al progetto europeo ACT-ABLE – drama education lab for young people with disabilities, grazie al quale nel 2021 e nel 2022 sono stati realizzati laboratori teatrali in Italia, Turchia e Spagna. Saranno presenti insegnanti, educatori, operatori del settore teatrale, rappresentanti delle istituzioni locali, le famiglie dei ragazzi che hanno preso parte al percorso laboratoriale.

istituzioni locali, le famiglie dei ragazzi che hanno preso parte al percorso laboratoriale.

Il progetto ACT-ABLE – realizzato con l’obiettivo di favorire l’inclusione educativa dei ragazzi con disabilità dagli 11 ai 20 anni, attraverso attività di tipo teatrale, grazie alle metodologie della commedia fisica e del teatro visuale – è frutto del partenariato strategico internazionale che vede coinvolti Spazio Reale Formazione (Italia) nel ruolo di capofila, Soccorso Clown (Italia), Fondazione Toscana Spettacolo onlus (Italia), l’Università di Usak (Turchia) e Residui Teatro (Spagna), con il supporto nella progettazione di Euro Project Lab (Italia).

Il programma di giovedì 15 dicembre

Dalle 16:30 nella sala conferenze di Spazio Reale Group i partner internazionali che hanno organizzato i percorsi laboratoriali – Spazio Reale Formazione (Italia), Soccorso Clown (Italia), la Fondazione Toscana Spettacolo onlus (Italia), l’Università di Usak (Turchia) e Residui Teatro (Spagna) – illustreranno le attività svolte nell’ambito del progetto. Dalle 17:00 saranno trasmessi i video dei laboratori tenuti in Turchia e Spagna, a cura, rispettivamente, dell’Università di Usak e di Residui Teatro.

Alle 18:00 e alle 21:00 nell’Auditorium di Spazio Reale Group andrà in scena MUSIC ALL – (R)EVOLUTION, lo spettacolo che vede protagonisti le ragazze e i ragazzi che hanno preso parte ai laboratori realizzati in Italia.

Le due repliche dello spettacolo (alle 18:00 e alle 21:00) saranno portate in scena dai partecipanti ai due gruppi di lavoro guidati dai formatori di Soccorso Clown. Si tratta del punto di arrivo del percorso che ha dato vita ad un vero e proprio gruppo teatrale formato da attori con disabilità e professionisti, attivato a partire da giugno 2021 da Spazio Reale Formazione, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Soccorso Clown nei locali di Spazio Reale a Campi Bisenzio. I laboratori sono stati tenuti dagli educatori teatrali con esperienze decennali di Soccorso Clown, affiancati da formatori che collaborano con Fondazione Toscana Spettacolo.

Il progetto ACT-ABLE – drama education lab for young people with disabilities (ID: 2020-1- IT02-KA201-079067) Erasmus+ Call 2020 è stato scelto tra le quasi 200 proposte giunte nel 2020 all’agenzia nazionale Indire, nell’ambito del programma europeo Erasmus +.

Per prenotarsi alla serata ed assistere alle due sessioni di spettacolo del 15 dicembre è possibile contattare Spazio Reale, scrivendo a formazione@spazioreale.it o chiamando il numero 055 899131. L’ingresso agli spettacoli è libero.