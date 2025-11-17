Gatti Mézzi. Il tour nei teatri

Dopo il travolgente successo del tour estivo, i Gatti Mézzi tornano in una dimensione più intima e personale. Tra gennaio e febbraio un tour nei teatri toscani. Martedì 18 novembre torneranno a trovarci negli studi di Controradio. Dalle ore 16!
La band, punto di riferimento del cantautorato toscano, annuncia tre imperdibili date nei teatri in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti. Un ritorno alle origini, alla dimensione più autentica e raccolta che ha sempre caratterizzato l’anima profonda dei Gatti Mézzi, un progetto che celebra il legame indissolubile tra gli artisti e il loro pubblico, costruito negli anni con passione, ironia e con una straordinaria capacità di raccontare storie.
“E’ stata una ganzata vera, niente di più bello, di più intenso, di più soddisfacente, che godere con voi da quei palchi meravigliosi” aggiungono. La cifra resta il cantautorato irriverente e colto, il repertorio sarà ancora rinnovato da brani che tornano dopo anni. “Non c’è niente di più bello dei vostri sorrisi e abbracci, cercheremo di darvi qualcosa di più, e poi ci s’è preso gusto! non si poteva finì così”, aggiungono con quella spontaneità che li contraddistingue, sottolineando come il rapporto con il pubblico sia la linfa vitale della loro musica. Concludono con una dichiarazione d’amore al teatro: “Si viene dai circoli e dalle balere, nei teatri respiriamo il teatro canzone, la nostra vera casa”.
Ma le novità non finiscono qui. La grande sorpresa per tutti gli appassionati sarà la pubblicazione di “Dar Vivo” un disco in edizione limitata, un oggetto prezioso che rappresenterà un’istantanea fedele e vibrante dell’estate 2025, catturando l’essenza, l’energia e la magia di un segmento irripetibile nella storia della band.
Registrato sapientemente durante i concerti dell’estate 2025 da Mirco Mencacci, produttore storico della band (Struscioni 2009 e Berve Fra le Berve 2011), il progetto nasce da una collaborazione con la storica Egea Records punto di riferimento indiscusso della world music e musica popolare in Europa. Il progetto rappresenterà la prima pubblicazione della collana Musiche Metropolitane etichetta, dedicata alla musica suonata dal vivo dell’agenzia di Luca Zannotti.
Un disco che non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio racconto, una narrazione che attraversa un decennio di cambiamenti, crescita e riscoperta. Una frase che racchiude perfettamente il percorso artistico della band: dalle radici popolari e territoriali fino alla consacrazione teatrale, senza mai perdere autenticità e capacità di emozionare.
Nel disco a fianco di Tommaso Novi e Francesco Bottai, fondatori e anime pulsanti dei Gatti Mézzi, autori del progetto, hanno suonato gli storici collaboratori Matteo Consani, Matteo Anelli, Mirco Capecchi, musicisti di straordinaria sensibilità, che da anni contribuiscono a arricchire l’identità musicale della band. Un ensemble raffinata, in cui ogni elemento trova il
proprio spazio e l’alchimia collettiva genera quella magia che solo i grandi formazioni sanno creare.
Maggiori informazioni sulle date e sulla prevendita dei biglietti saranno comunicate attraverso i canali ufficiali della band e dei teatri.
Tour 2026
13.01 Teatro Puccini, Firenze
13.02 Teatro del Popolo, Castel Fiorentino (FI)
20.02 La Città del Teatro, Cascina (PI)
Calendario in aggiornamento