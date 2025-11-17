Controradio Streaming
Premio nazionale di giornalismo musicale “Michele Manzotti”.

By Giuseppe Barone
Michele Manzotti

Prorogata al 25 novembre la scadenza del premio dedicato agli under 35 per ricordare lo storico giornalista collaboratore di Controradio, Il Popolo del Blues, Rete Toscana Classica e La Nazione.

Michele Manzotti incorona gli Offlaga Disco Pax vincitori del Rock Contest 2004

Il Premio nazionale di giornalismo musicale “Michele Manzotti”, rivolto a giovani redattori operanti nel settore musicale, intende ricordare attraverso la promozione del lavoro giornalistico, la figura e le qualità umane e professionali del giornalista e musicologo fiorentino. L’obiettivo è quello di riconoscere l’attività di giovani giornalisti/e musicali di testate giornalistiche di carta stampata, telematiche, radio e televisione.

Il bando per l’assegnazione del Premio Giornalistico 2025 “Michele Manzotti”, è promosso da Ordine dei Giornalisti della Toscana, Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana, quotidiano “La Nazione” e Controradio. Sponsor tecnico Audigolobe.

Sono ammessi al concorso giornalisti iscritti all’Albo età massima 35 anni, che abbiano pubblicato articoli su testate giornalistiche – carta stampata, telematiche, radio e televisione – che abbiano come oggetto temi di musica popolare contemporanea pubblicati a partire da ottobre 2024. La partecipazione è gratuita e la segnalazione degli articoli dovrà pervenire, entro il giorno 25 novembre 2025 per via telematica all’indirizzo e-mail [email protected]

La giuria è composta dal Presidente ODG Toscana, due giornalisti de La Nazione, due giornalisti di Controradio, dalla caporedattrice di Rock Nation, dal musicista e presidente del Folk Club di Firenze, e da un rappresentante di Audioglobe. Presidente onoraria della giuria la moglie di Michele Manzotti.

Gli articoli dovranno pervenire:
Per le trasmissioni radio: una o più (massimo 3) registrazioni in .mp3, con trascrizione, scheda riportante data di trasmissione, nome, indirizzo e contatti della radio ospitante la trasmissione;
Per le trasmissioni in televisione: una o più (massimo 3) registrazioni in .mp4 o .mov, con trascrizione, scheda riportante data di trasmissione, nome, indirizzo e contatti della televisione ospitante la trasmissione;
Per gli articoli cartacei: copia della pagina su cui è stato pubblicato l’articolo, recanti l’indicazione della testata e della data di pubblicazione, fino a un massimo di 3 articoli;
Per gli articoli web: stampa della pagina su cui è stato pubblicato l’articolo, recanti l’indicazione della testata e della data di pubblicazione, fino a un massimo di 3 articoli.
Alla domanda va allegato un breve curriculum professionale dell’autore, con luogo e data di nascita, indirizzo, e-mail e telefono.

Tra i lavori segnalati, a insindacabile giudizio della giuria, sarà premiato il migliore articolo/servizio, al cui autore sarà assegnata la targa “Michele Manzotti” durante una cerimonia che si svolgerà a Firenze entro la fine dell’anno, in sede che verrà comunicata in seguito.

Il premio è promosso e organizzato da: ODG Toscana, Fondazione ODG Toscana, La Nazione Firenze, Controradio, famiglia Manzotti.
Il premio nasce dalla volontà di ricordare l’importante lavoro del giornalista e musicologo fiorentino Michele Manzotti, che, venuto a mancare nell’aprile 2022, è stato vice caporedattore de La Nazione, direttore della rivista online Il Popolo del Blues, nonché collaboratore di Controradio e Rete Toscana Classica.

Michele Manzotti negli studi di Controradio.
