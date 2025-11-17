Gioco 3 carte, denunciato da GdF Firenze per gioco d’azzardo

Truffa delle tre carte, a Firenze la Guardia di Finanza ferma un uomo e lo denuncia alla Procura per il reato di esercizio di gioco d’azzardo. Accade a Firenze in pieno centro, in piazza del Duomo.

Intervento di una pattuglia della guardia di finanza nelle strade di Firenze per fermare un uomo intento a esercitare il cosiddetto ‘gioco delle tre carte‘ coi passanti, soprattutto con turisti. Era in piazza del Duomo, all’angolo via Cerretani, dove c’è un elevato flusso di persone. L’uomo è un romeno e le Fiamme gialle lo hanno denunciato alla procura della Repubblica per il reato di esercizio di gioco d’azzardo. L’attrezzatura è stata sequestrata.

“Questa attività”, spiega la guardia di finanza, “solo apparentemente innocua, costituisce un meccanismo di fraudolenza immediata che genera guadagni illeciti, sottrae risorse economiche a persone spesso ignare e alimenta circuiti informali non tracciati, potenzialmente collegati ad altre forme di devianza economica”.

L’operazione conferma il ruolo della GdF nel contrasto ai fenomeni che incidono sulla legalità economica, sul corretto funzionamento del mercato e sulla tutela dei cittadini. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane con altri interventi selettivi sviluppati secondo un approccio che integra prevenzione, analisi economico-finanziaria, intelligence territoriale e intervento tempestivo, garantendo una risposta sempre più incisiva, visibile e coerente ai fenomeni di illegalità che minacciano decoro urbano, sicurezza collettiva e sviluppo economico.