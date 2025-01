“Bimbi piangete cha mamma ve lo ‘ompra”. Lo show dei Gatti Mèzzi su Controradio!

Tornano su Controradio i Gatti Mezzi con una vera e propria trasmissione di e con Francesco Bottai e Tommaso Novi: una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo, a partire dal 4 febbraio al martedì alle 17:30 con Giustina Terenzi.

6 dischi, più di 700 concerti, decine di tour in Italia e all’estero. Dopo 7 anni di stop, i Gatti Mézzi hanno da poco annunciato ai nostri microfoni un evento unico (ascolta l’intervista e il minilive). I nostri saranno infatti insieme sul palco per un’ultima volta, in occasione dei vent’anni dalla nascita del loro progetto musicale, giovedì 24 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, nell’ambito del Musart Festival 2025.

Proprio per accompagnarci allo specialissimo evento, i due hanno pensato di realizzare una vera e propria trasmissione sulle frequenze di Controradio, una girandola di canzoni, storie, aneddoti, ospiti illustri, riflessioni e impressioni sul mondo, con il consueto stile del duo pisano, tra ironia e poesia, sarcasmo e nostalgia.

Si comincia martedì 4 febbraio alle 17:30, tutti sintonizzati!