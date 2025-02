Scossa magnitudo 3 nel Senese, alunni usciti da scuola a Monteroni d’Arbia

Scossa di terremoto di magnitudo 3 con epicentro a Monteroni d’Arbia (Siena).

La scossa si è verificata alle ore 12.28 a 4 km di profondità ed è stata avvertita dalla popolazione ma, da quanto emerso al momento, non si registrano danni. Nel comune di Monteroni gli alunni sono usciti dalle scuole Già tra domenica e lunedì scorsi la stessa zona del Senese era stata interessata da uno sciame sismico, con epicentro ancora a Monteroni d’Arbia: le scosse più forti erano state di magnitudo 3.2 e 3.1.. Per lo sciame sismico il 3 febbraio le scuole erano rimaste chiuse non solo a Monteroni e nei comuni limitrofi tra cui Siena.