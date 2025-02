Utile Mps a 1,95 miliardi, ‘pronti a creare un nuovo campione con Mediobanca’

Mps ha chiuso il 2024 con un utile di 1.951 milioni di euro, in calo del 4,9% rispetto ai 2.052 milioni del 2023, esercizio che aveva però beneficiato di rilasci di riserve sui rischi legali per un ammontare di 471 milioni.

“Forte di una rete commerciale competitiva, eccellente redditività e solidità patrimoniale, Mps è pronta per realizzare un processo di sviluppo industriale attraverso un’innovativa business combination con Mediobanca per la nascita di un nuovo campione nazionale, a beneficio di tutti gli stakeholder”. Lo afferma Mps nella nota sui risultati 2024.

Il risultato, “sostenuto da un’eccellenza operativa”, spiega una nota, è in crescita del 16,9% per la parte relativa all’attività caratteristica. Più che triplicata la cedola, che sale da 0,25 a 0,86 euro per azione, con un monte dividendi di oltre un miliardo di euro e un pay-out del 75% sull’utile ante imposte.

Mps punta a chiudere il 2025 con un utile prima delle imposte “almeno in linea” con quello realizzato nello scorso esercizio e ha “l’ambizione di assicurare stabilità anno su anno” al dividendo. E’ quanto si legge nell’outlook sul 2025 contenuto nelle slide di presentazione dei risultati 2024. L’indicatore di solidità patrimoniale Cet1 ratio è atteso crescere oltre il 18,5%: “la generazione organica di capitale consente al Cet1 ratio di crescere mantenendo un’alta remunerazione per gli azionisti”, si legge nella presentazione.

“Si possono utilizzare completamente le Dta finché si può includere Mediobanca nel bilancio consolidato” e questo accade “se si diventa titolari del 50% piu una azione” di Piazzetta Cuccia. Lo ha detto il cfo di Mps, Andrea Maffezzoni, in conference call con gli analisti