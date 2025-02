Hung Land: storie e volti dell’Ucraina in guerra

Il documentario è strutturato a partire da 14 interviste che realizzate direttamente sul territorio ucraino, nello specifico nell’Oblast’ di Černivci, al confine con la Romania. I protagonisti sono persone in attesa, persone coinvolte nel conflitto in modo diretto e indiretto, le cui vite sono momentaneamente sospese: chi in attesa di una telefonata dal figlio al fronte, chi – in licenza – pronto a ripartire per la guerra, chi attende un lasciapassare, chi un pacco viveri, chi di rientrare nella propria casa. 14 storie, simbolo di un intero paese che attende di tornare alla vita.

Al piano narrativo delle interviste è affiancato un piano concettuale, rappresentato dal conflitto sempre presente ma distante, come uno sfondo vicino, un sottofondo grave e costante, a tratti inesorabile, sentimento restituito grazie ad immagini e dettagli di una vita quotidiana scandita dal ticchettio dell’orologio e dalla neve che cade.