Gambassi Terme: sequestrata area deposito veicoli senza autorizzazione

Gambassi Terme (Firenze), sequestrata dai carabinieri forestali un’area utilizzata come deposito di veicoli e parti di essi dove erano presenti 25 autovetture, classificabili come rifiuti speciali.

Dai controlli è emerso che titolare del deposito non possedeva nessuna autorizzazione per la gestione dei rifiuti e non poteva qualificarsi quale auto demolitore perché non era iscritto alle liste delle auto carrozzerie.

Il titolare è stato quindi denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, attività illecita di gestione di veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti.

Sequestrato anche un un carroattrezzi con il quale il responsabile della ditta trasportava i veicoli fuori uso. I mezzi depositati nell’area, tutti gravemente danneggiati e non idonei alla circolazione, poggiavano direttamente su suolo nudo, privo di impermeabilizzazione, e di sistema di raccolta delle acque meteoriche.

In un capannone sono stati rinvenuti ricambi e le parti di veicoli tra i quali se ne potevano notare alcuni che sicuramente, secondo i militari, non provenivano da centri di raccolta autorizzati, né da imprese di autoriparazione.

Presenti anche diverse taniche ed altri contenitori pieni di olio motore esausto. All’esterno giacenti sul suolo, c’erano batterie smontate e blocchi motore non bonificati (presenza di olio lubrificante): tale condizione, osservano i carabinieri, sarebbe indice del fatto che i motori non sono stati acquistati lecitamente da un autodemolitore autorizzato, il quale è obbligato per legge, alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo.