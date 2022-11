Bagno a Ripoli: carabinieri della forestale notano abbruciamento. Due denunciati

Bagno a Ripoli, denunciati due uomini dai Carabinieri Forestali di Firenze per aver dato fuoco a diversi rifiuti speciali. A notare l’abbruciamento una pattuglia in servizio.

Messi a fuoco a contenitori in plastica vuoti e in poliaccoppiato plastica/alluminio che risultano in uso ad un’azienda agricola. La vicenda è accaduta lungo la Strada Chiantigiana 222 dove una pattuglia ha notato un abbruciamento in un vigneto. Notato il fatto, gli uomini dell’arma hanno preceduto con un controllo, come previsto dall’ordinanza del Comune sulla riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili Pm10. L’accertamento ha riscontrato che nel terreno in questione era stato eseguita una combustione a terra di rifiuti speciali tra cui plastiche, inoltre erano stati bruciati altri rifiuti come pezzi di pancali e rifiuti urbani vari.

Sul posto i militari hanno identificato l’operaio dell’azienda agricola, un uomo che dichiarava di essere l’esecutore materiale dell’abbruciamento. La pattuglia della Forestale ha ravvisato a suo carico il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del Testo Unico Ambientale (D. Lgs 152/2006 ss.mm.) e il reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 del Codice Penale. Gli stessi reati sono stati contestati al rappresentante legale dell’azienda. L’area occupata dal cumulo di rifiuti combusti è stata posta sotto sequestro.