Al presidente Giani e alla presidente della Corte Costituzionale Sciarra il premio Florentiae Rubrum Lilium

Firenze, al Cto di Careggi, nel corso di Aesculapius Colloquium, il congresso medico scientifico internazionale, si è svolta la consegna dello storico riconoscimento Florentiae Rubrum Lilium – Giglio Rosso Fiorentino, promosso dal professor Marco Duvina, a personalità del mondo scientifico,istituzionale, culturale e della società civile.

A ricevere il premio Florentiae Rubrum Lilium la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida, il presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt.

“Ho sempre visto in questi anni il premio come riferimento – ha detto il presidente Eugenio Giani – e quindi oggi avere il riconoscimento nel momento in cui viene consegnato anche a Silvana Sciarra presidente della Corte Costituzionale, che ha un legame fortissimo con Firenze e la Toscana, è qualcosa che mi ha commosso. Del resto poi, umanità e scienza nel giglio rosso, sono valori che da questa città possono essere proiettati nel mondo”.

Il Premio Florentiae Rubrum Lilium – Giglio Rosso Fiorentino, per Umanità e Scienza, è nato a Firenze nel 1993 e ha visto premiate in passato insigni personalità della cultura e della società civile che hanno evidenziato nella loro professione e nella vita l’unione di queste due qualità: umanità e scienza.