Freedom Flotilla Italia arriva a Viareggio

Dal 19 al 21 giugno Viareggio ospiterà le Giornate per la Palestina Libera, tre appuntamenti di mobilitazione, informazione, cultura e solidarietà promossi da Freedom Flotilla Italia Viareggio e dal Coordinamento Versilia per la Palestina.

Nel porto cittadino farà tappa la barca Ghassan Kanafani, impegnata nel tour nazionale 100

Porti – 100 Città, una mobilitazione che attraversa l’Italia via mare e via terra per costruire

sostegno concreto al popolo palestinese attraverso incontri pubblici, testimonianze e

iniziative diffuse nei territori. Il programma si aprirà venerdì 19 giugno alle ore 17:45 alla Croce Verde di Viareggio con un incontro pubblico a cui prenderanno parte Moni Ovadia e l’equipaggio della Freedom Flotilla.

Sabato 20 giugno alle ore 17:30 partirà da Piazza Margherita il corteo per la Palestina.

Domenica 21 giugno, dalle ore 17:00 in Piazza Motto e Palmerini, si terrà “Cultura Attiva”,

un presidio con musica, teatro, poesia, danza, testimonianze e attività per bambine e

bambini. Tra gli ospiti e le realtà coinvolte: Pedrasamba, Le Malerbe – Coro Popolare

Politico, il collettivo RYLAB con il flashmob “The Sound of Silence”, artiste e artisti del

territorio, oltre all’equipaggio della Freedom Flotilla Italia e famiglie palestinesi provenienti da Gaza.

La giornata si concluderà con un aperitivo conviviale che includerà anche un piatto

preparato dalle donne palestinesi, come gesto concreto di partecipazione e sostegno

reciproco.Contro il riarmo, la guerra, l’occupazione e le violazioni dei diritti umani, crediamo sia necessario moltiplicare gli spazi di incontro, confronto e partecipazione.

L’obiettivo della Freedom Flotilla non è un viaggio simbolico, ma contribuire alla costruzione

di una rete popolare capace di rompere l’assedio del silenzio attorno alla Palestina.