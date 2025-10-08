Controradio Streaming
Flotilla: la Toscana torna in piazza, presidi e cortei da Firenze a Pisa

By Chiara Brilli

Un migliaio di persone in piazza Santissima Annunziata a Firenze per il presidio pro Palestina convocato nella mattinata di oggi dopo la notizia dell’abbordaggio da parte di Israele in acque internazionali, delle barche della ‘nuova’ Flotilla dirette verso Gaza, una delle quali batteva bandiera italiana.

In piazza bandiere palestinesi, dei sindacati di base e i tamburi del Collettivo di fabbrica ex Gkn. “Palestina libera” e “Stop genocide” e “Fuori Israele dalle università”, gli slogan della piazza, da dove è stata anche rilanciata la mobilitazione di venerdì prossimo in piazza Indipendenza, a poche centinaia di metri da piazza San Lorenzo, sede del comizio conclusivo del centrodestra per le regionali del 12 e 13 ottobre, a cui parteciperà la premier Giorgia Meloni insieme ai due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Come già accaduto in altre occasioni nell’ultima settimana, il presidio fiorentino si è trasformato in un corteo spontaneo. I partecipanti si sono riuniti dietro lo striscione ‘Firenze lo sa da quale parte stare’ per una breve manifestazione che da piazza Santissima Annunziata si è diretta in via dei Servi per poi percorrere un tratto di via Cavour, superare piazza San Marco e quindi raggiungere il plesso universitario di via Gino Capponi, dove è in programma un’assemblea con l’attivista Chris Smalls, cofondatore del sindacato Amazon Labor Union, la prima unione sindacale nell’azienda di Jeff Bezos e presente a bordo su una delle navi della missione della Freedom Flotilla Coalition, fermata dall’esercito israeliano lo scorso luglio.

Un migliaio di persone hanno sfilato anche per le principali vie del centro cittadino a Pisa per esprimere solidarietà agli attivisti della Freedom Flotilla intercettati dalle forze israeliane. I manifestanti hanno percorso  le strade dove si affacciano i sette istituti superiori occupati in questi giorni e mano a mano che vengono raggiunti gruppi di studenti si uniscono alla manifestazione.

Presidio convocato anche a prato in piazza del Comune dove è partito anche lì un corteo spontaneo per le strade cittadine.

