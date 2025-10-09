Regionali, le ultime battute della campagna elettorale

Controradio Streaming
Ven 10 Ott 2025
By Raffaele Palumbo
Tra questa sera e domani ultime iniziative per la chiusura della campagna elettorale per le regionali di domenica e lunedì. Il campo largo non farà una iniziativa unitaria, mentre domani arriva la Presidente del Consiglio. Una manifestazione è stata organizzata per contestarla.

Matteo Renzi – Italia Viva – trova “assurdo” che non si faccia un’iniziativa unitaria, con tutto il campo largo. Tutti insieme sì, ma fino ad un certo punto. Se campo largo deve essere, ciascuno vuole andarsi a cercare i suoi voti da far pesare il giorno dopo le elezioni. E così stasera Giani sarà al Teatro Cartiere Carrara con Elly Schlein segretaria nazionale del Pd, contemporaneamente Bonelli e Fratoianni saranno alle Murate a sostenere la lista di Alleanza Verdi Sinistra, mentre domani arriverà Conte a sostenere la lista del Movimento 5 stelle. Sul versante del centro destra invece il clou sarà domani sera in San Lorenzo, dove – a sostegno di Alessandro Tomasi – insieme alla Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, ci saranno i due vice e leader degli altri partiti della coalizione – Lega e Forza Italia – Salvini e Tajani, con Lupi di Noi Moderati. Ad attenderli, in piazza Indipendenza, una manifestazione che si preannuncia – a vedere le mobilitazioni di queste settimane – estremamente partecipata. Sarà una contestazione contro la Meloni, di recente denunciata alla Corte penale internazionale (CPI) con l’accusa di “complicità in genocidio” per il sostegno del governo italiano a Israele nella guerra di Gaza da circa cinquanta accademici, giuristi e personalità pubbliche. Infine, Antonella Bundu – Toscana Rossa, dunque Rifondazione, Potere al Popolo e Possibile – prima di raggiungere la manifestazione contro la Presidente del Consiglio sarà ad un appuntamento per chiudere la sua campagna alle 19:00 al Circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio. Scatta alla mezzanotte di sabato il silenzio elettorale.

 

