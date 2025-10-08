Rosa Volpe è il nuovo procuratore capo di Firenze, oggi la nomina del CSM

Rosa Volpe è il nuovo capo della procura della Repubblica di Firenze. E’ stata nominata dal plenum del Csm, facendola prevalere sull’altro candidato, Alberto Liguori.

Rosa Volpe attualmente ricopre il ruolo di procuratore generale a Salerno. “Sono contenta e onorata della nomina e m’impegnerò a fare del mio meglio”. Così Rosa Volpe, nuovo procuratore della Repubblica di Firenze.

“Non conosco l’ufficio e avrò necessità di andare sul posto per verificare la situazione con la collaborazione di tutti i colleghi dell’ufficio”, spiega al telefono il magistrato, attuale procuratore generale a Salerno. Ancora incerta la data della presa di servizio negli uffici requirenti di viale Guidoni che potrebbe essere imminente se dovesse essere necessario la richiesta di anticipato possesso alla procura del capoluogo toscano.

Rosa Volpe è stata eletta con 18 voti, mentre 13 preferenze sono andate all’altro candidato Alberto Liguori.

“Siamo lieti di poter dare il benvenuto alla dottoressa Volpe. A nome di tutta Firenze, le rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro. Sono certa che sarà un punto di riferimento per la nostra città e per quanti hanno a cuore la tutela della legalità e della giustizia, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”. Lo dichiara la sindaca di Firenze Sara Funaro dopo la nomina da parte del Csm di Rosa Volpe a procuratore capo di Firenze.