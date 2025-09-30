Rimossa targa dedicata pm Chelazzi. Funaro: “fatto grave, al lavoro per ripristinarla”

La targa dedicata al pm antimafia e antiterrorismo Gabriele Chelazzi sul lungarno al Varlungo a Firenze è stata rimossa. A denunciarlo la pm della dda di Firenze Christine von Borries che ha sollecitato, con una lettera, Palazzo Vecchio a ripristinare l’insegna

“Ferma condanna per quanto accaduto, un episodio grave su cui dovrà essere fatta piena luce: i nostri uffici sono già al lavoro per ripristinare la targa quanto prima”. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro, sulla rimozione della targa dedicata al pm Gabriele Chelazzi.

Chelazzi mori ucciso da un infarto il 17 aprile 2003, e negli ultimi dieci anni si dedicò all’inchiesta sui responsabili delle stragi di mafia volute da Cosa Nostra. “Le indagini riunite sotto la sua direzione – sottolinea la pm Von Borries – portarono alla condanna definitiva sia degli esecutori che di vari mandanti”. In occasione del trentennale delle stragi mafiose, 1993-1994, che colpirono Firenze, con l’autobomba piazzata in via dei Georgofili, Roma e Milano, fu intitolato un tratto del lungarno al magistrato fiorentino “per la sua straordinaria dedizione al lavoro e le sua capacita investigative”.

La targa fu apposta al fianco di quella già esistente che intitolava un tratto del lungarno cittadino a Giancarlo Bigazzi. La cerimonia di inaugurazione si svolse il 29 aprile 2023 alla presenza dell’allora sindaco Dario Nardella, del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e di numerosi colleghi e persone che gli erano vicine. Il palo che sorreggeva la lapide è stato trovato accanto a un albero e la targa in pietra è assente.

“Si tratta verosimilmente di un atto vandalico, o peggio di un gesto deliberato da parte di chi non condivide il valore e il significato che la figura del dottore Gabriele Chelazzi continua a rappresentare nella storia della Repubblica e nella lotta alla criminalità organizzata” spiega la pm von Borries .

“L’assessora alla toponomastica Caterina Biti e gli uffici si sono attivati fin dalla prima segnalazione – spiega la sindaca Funaro -. Gabriele Chelazzi è stata una figura fondamentale per la nostra città, ha individuato e fatto condannare mandanti ed esecutori delle stragi mafiose che hanno colpito al cuore il Paese e Firenze, un magistrato che ha sempre lavorato con dedizione e senso dello Stato, in fasi drammatiche della storia italiana. Siamo impegnati per tenere viva la sua memoria e quella di tutti coloro che hanno dedicato la vita a combattere la criminalità organizzata”.