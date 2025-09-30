Controradio Streaming
Mar 30 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaEconomiaPiombino: oltre mille in piazza con gli operai Magona
ToscanaEconomiaLavoro

Piombino: oltre mille in piazza con gli operai Magona

By Domenico Guarino
manifestazione Magona

Oggi oltre un migliaio di persone sono scese in piazza insieme ai sindacati e sono sfilate in corteo per la città fino al Comune assieme ai dipendenti della Magona he dal 12 di agosto non ricevono lo stipendio

Piombino si è stretta intorno ai 500 lavoratori della Liberty Magona che dal 12 di agosto non ricevono lo stipendio. Oggi oltre un migliaio di persone sono scese in piazza insieme ai sindacati e sono sfilate in corteo per la città fino al Comune assieme ai dipendenti della fabbrica.

“C’è stata grandissima partecipazione per la mobilitazione di oggi – dice Lorenzo Fusco della Uilm – cittadinanza, studenti, istituzioni, lavoratori e lavoratrici di altre imprese sono scesi al fianco dei lavoratori Liberty Magona. E’ la risposta di una cittadinanza che crede ancora in questa fabbrica, nella sua storia e nel suo futuro, perché l’industria a Piombino non solo rappresenta dignità e lavoro ma anche un motivo di orgoglio”.

Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, ha annunciato in diretta l’incontro fissato al Mimit per dopodomani, il 2 ottobre, anticipando, come avevano richiesto i sindacati, la data in origine prevista per l’8 di ottobre. “La questura conta oltre un migliaio di persone – conclude Fusco – ma noi registriamo una adesione allo sciopero totale. Sono presenti anche le istituzioni per chiedere con Fim, Fiom e Uilm un forte intervento del governo per mandare via il gruppo Liberty ed accelerare in ogni modo la trattativa con Transteel, unico gruppo attualmente interessato a rilevare la fabbrica”.

Articolo precedente
Rimossa targa dedicata pm Chelazzi. Funaro: “fatto grave, al lavoro per ripristinarla”
Articolo successivo
Giuli, ‘Cubo nero ? problema andrà risolto, non da chi ha contributo a crearlo”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30732Cronaca18380Politica4102Cultura & Spettacolo3821Diritti2586Sanità2526

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI