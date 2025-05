www.controradio.it ūüéß Francesco Nuti:¬† premio e eventi a Firenze per i 70 anni¬† dalla nascita¬† Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

Il 17 maggio l’evento ‘Buon compleanno Francesco!’ . Tra gli appuntamenti, ¬† al Parco delle Cascine sar√† inaugurata la panchina di ‘Caruso Pascoski’, una delle pellicole pi√Ļ celebri di Nuti

Il 17 maggio, a 70 anni dalla nascita Frienze rende omaggio a Francesco Nuti. Alle ore 11,30 sar√† svelata la targa in onore di Nuti, nella strada di Firenze – via Sant’Antonino 23 – in cui nacque nel 1955 e dove visse da piccolo prima che la famiglia si trasferisse a Prato. Un’ora pi√Ļ tardi al Parco delle Cascine sar√† inaugurata la panchina di ‘Caruso Pascoski‘, una delle pellicole pi√Ļ celebri di Nuti. A seguire saranno offerti panini alla mortadella, a simboleggiare il film ‘La mortadella √® comunista’.¬†

Inoltre alle ore 18 in piazza della Signoria ci sar√† il flash mob in cui i partecipanti saranno invitati a cantare ‘Sar√† per te’, il brano portato a Sanremo nel 1988. Alle 20,45 ci sar√† la consegna del premio Francesco Nuti, che andr√† a Massimo Ceccherini. Sono previste menzioni speciali per Samantha Casella, Letizia Toni, Edoardo Brogi, Elisa Pietracito, Felice Izzo. Alle 21,45 la giornata si concluder√† con la proiezione di ‘Tutta colpa del Paradiso’, per il 40/o anniversario. Annamaria Malipiero, attrice che √® stata compagna di Nuti, ha ricordato il suo legame e quello della figlia Ginevra che “vuole si continui a parlare di suo babbo e che i giovani imparino a conoscerlo”.¬†

L’assessore alla cultura Giovanni Bettarini ha descritto Nuti come “una persona importante, una creato una figura di identit√†”, l’assessora all’urbanistica Caterina Biti ha parlato di “personaggio incredibile che ha dato tantissimo al mondo dell’arte”.

¬† “Firenze ha sempre ricordato e valorizzato Nuti anche quando era in vita e quindi ci sembrava doveroso farlo anche quest’anno nonostante la sua mancanza – ha spiegato il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli – Il premio Nuti sar√† un appuntamento fisso‚ÄĚ.

Alla cerimonia delle 12,30 prender√† parte anche l’attore Antonio Petrocelli, molto legato a Francesco Nuti. In serata verranno valorizzati con le menzioni speciali gli artisti emergenti: Toni √® l’attrice che ha interpretato Gianna Nannini nella fiction ‘Sei nell’anima’, Brogi sar√† premiato per il canto e per il suo lavoro alla ‘Florence Academy’, Casella fa parte della scuola di cinema ‘Immagina’. Pietracito ricever√† il riconoscimento per il suo talento all’Accademia delle Arti e del disegno di Firenze e Izzo √® un atleta impegnato nei campionati italiani di biliardo. Il premio a Ceccherini √® stato realizzato da Penko.

NELL’AUDIO: il presidente del Q1 di Firenze, Mirko Rufilli