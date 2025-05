Firenze, il 9 giugno chiavi della città a Vasco Rossi

“Il 9 giugno sarà davvero una splendida giornata! Vasco Rossi sarà a Palazzo Vecchio per ricevere le Chiavi della città: un gesto simbolico ma profondamente sentito, per dire grazie a un artista che ha accompagnato la vita di intere generazioni”. Lo ha scritto su Instagram la sindaca di Firenze Sara Funaro.

“Il 9 giugno sarà davvero una splendida giornata! Vasco Rossi sarà a Palazzo Vecchio per ricevere le Chiavi della città: un gesto simbolico ma profondamente sentito, per dire grazie a un artista che ha accompagnato la vita di intere generazioni”. Lo ha scritto su Instagram la sindaca di Firenze Sara Funaro.

“Con la sua musica ci ha fatto cantare a squarciagola, ci ha dato forza nei momenti difficili, ci ha fatto credere nell’amore, nella libertà, nella voglia di vivere senza maschere – ha aggiunto -. Firenze gli vuole bene, da sempre, e questa è la nostra dichiarazione d’amore: un legame che si fa eterno. Nel Salone dei Cinquecento, Vasco incontrerà anche i suoi fan: sarà un momento unico, in un luogo che racchiude la storia e l’anima della città”.

“Mi viene da dire che, se sentisse nostalgia della vita spericolata raccontata nell’omonima sua canzone, potrebbe trasferirsi a Firenze, seconda città in classifica per reati contro le persone”, commenta in una nota il consigliere di Fdi Alessandro Draghi.

“Sorvoliamo sui suoi attacchi al governo Meloni, spesso futili e dozzinali – aggiunge -. Sulla figura artistica non si discute, auspicando che la sua passata e turbolenta gioventù non sia più un modello per i ragazzi di oggi”.