L’iniziativa si rivolge a startup e aspiranti imprenditori e resterĂ aperta fino al 24 giugno 2025. J. Vicini, assessore al turismo del Comune di Firenze: “Sviluppare idee per contribuire alla crescita del settore in modo etico, equilibrato e sostenibile”.

Consolidare il ruolo di Firenze e della Toscana come territori di riferimento per il turismo sostenibile e responsabile; incentivare la nascita di imprese a impatto positivo sul piano sociale, economico e ambientale; favorire soluzioni capaci di monitorare e governare i flussi turistici, in particolare quelli legati al turismo “mordi e fuggi”, in coerenza con le strategie adottate dall’Amministrazione comunale; promuovere strumenti inclusivi per la fruizione del patrimonio culturale da parte di persone con disabilità o mobilità ridotta.

Sono  questi gli obiettivi principali della nuova call  promossa congiuntamente da Murate Idea Park e dall’Assessorato al Turismo del Comune di Firenze, con l’obiettivo di individuare progetti imprenditoriali in grado di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e inclusività sociale nell’ambito della fruizione turistica.

L’iniziativa che prende il nome di CALLforTOURISM si rivolge a startup e aspiranti imprenditori impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili nel settore turistico e  resterĂ aperta dal 1° maggio al 24 giugno 2025. SeguirĂ una fase di valutazione a cura di una Commissione tecnica, che selezionerĂ le 12 idee piĂš meritevoli, ammesse al percorso di pre-incubazione previsto dal 15 settembre al 5 dicembre 2025.

“Dopo le edizioni dedicate agli ‘Artigiani Digitali’ l’Amministrazione Comunale supporta quest’anno la CALLforTOURISM di Murate Idea Park – dice l’Assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo Jacopo Vicini  – si tratta di una vera e propria sfida per tutto il settore che ruota intorno al turismo alla ricerca di idee innovative e sostenibili. Il turismo come risorsa ma anche come tema sfidante che necessitĂ di adeguate professionalitĂ : la formazione, l’incubazione e l’accelerazione giocano quindi un ruolo fondamentale per sviluppare idee di business che possano essere messe a sistema e contribuire fattivamente alla crescita del settore in modo etico, equilibrato e sostenibile”.