Formazione, al via il corso “Governance, city branding e location management”

Il Dipartimento di Architettura (DIDA) di Firenze, in collaborazione col Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), presenta un Corso di perfezionamento post-laurea dal titolo: “La città tra spettacolo ed evento. Governance, city branding e location management”, che si svolgerà online nei mesi di aprile-maggio 2022.

Il corso ha come obiettivo la formazione di una professionalità che, oltre alle competenze tradizionali di un location manager, abbia in sé la capacità di cogliere il senso e le specificità dei luoghi nella ridefinizione della loro immagine e identità sulla scena globale. Una figura specializzata nella progettazione di eventi comunicativi, formativi e di promozione per una nuova sostenibilità urbana, ambientale e sociale. Le specifiche competenze acquisite sono di interesse crescente: per le agenzie di comunicazione e promozione territoriale; per gli enti e le strutture pubbliche e private impegnate nell’organizzazione di spettacoli ed eventi culturali; per gli studi di pianificazione urbana; per le amministrazioni pubbliche che intendano percorrere la strada del city marketing con particolare attenzione al patrimonio artistico e ambientale.

Il corso si svolgerà in presenza e online dal 31 marzo al 4 giugno 2022 per un totale di 120 ore, suddivise in 3 moduli e 1 workshop di 30 ore ciascuno.

La scadenza delle iscrizioni è fissata al 21 marzo 2022.

Nell’ultimo decennio una nuova domanda di esperienze si è fatta strada nelle città globali, alle quali si impongono nuovi pensieri e strategie per le dimensioni, culturale, sociale, comunitaria e immaginativa. Anche in considerazione degli scenari economici e sociali imposti dall’evento pandemico, l’obiettivo del corso di perfezionamento è quello di fornire gli strumenti per comprendere e articolare i confini di questa richiesta di rinnovamento urbano. Amministratori e pianificatori dovranno sempre di più evitare il rischio di intraprendere uno sfruttamento economi- co della cultura delle città che ne svilisca i caratteri originali e la memoria identitaria. Per scongiurare queste derive possibili, il corso si propone di affrontare in modo ampio e trasversale le relazioni che intercorrono tra città e narrazioni, spazi reali e immaginario.

Programma:

1. Esperienza, narrazione e reinvenzione dello spazio urbano e del paesaggio

– Elementi di teoria e prassi dei media audiovisivi

– Cinema contemporaneo e nuovi media

– Tecniche e pratiche di narrazione e digital media

– Etnografie e narrazioni urbane

– Sguardi sulla città che cambia: urbanisti, sociologi, scrittori, pittori e musicisti

– Location, crossmedialità e storytelling

2. Governo e comunicazione della città tra branding urbano ed economia della cultura

– L’esperienza della città tra architettura, sociologia e pianificazione

– Comunicare la città. Nuovi strumenti di rigenerazione urbana

– Branding culturale, marketing urbano e dell’esperienza

– La città contemporanea tra reputazione e distinzione

– Firenze contemporanea: identità storica e sfide globali

– Location e strategie narrative

3. Spettacoli ed eventi come strategie di comunicazione e distinzione

– Organizzazione e gestione della produzione culturale

– Le film commission e la promozione del territorio

– Creatività urbane e produzioni culturali

– Eventi, spettacoli e industria della comunicazione

– Design thinking ed eventi

– Riscoperta e reinvenzione dello spazio urbano

4. Workshop

– Ideazione e realizzazione di una campagna crossmediale di marketing urbano e territoriale