Ucraina, Caritas di Prato: al via raccolta prodotti di prima necessità

La Caritas di Prato lancia una raccolta di prodotti di prima necessità, come generi alimentari e per l’igiene personale, oltre a coperte e sacchi a pelo, per dare conforto alla popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina. Il materiale raccolto potrà essere portato al magazzino dell’associazione Cieli aperti in via Roma 188, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.

La Caritas di Prato si mobilita al sostegno dell’Ucraina. In particolare, fanno sapere, la richiesta è quella di reperire: zucchero, pasta, riso, sale, passata di pomodoro, olio, tè, caffè, alimenti per bambini, frutta e verdura in scatola. E poi: shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, saponi, spazzolini, assorbenti, pannolini per bambini, creme protettive, disinfettanti. Servono inoltre coperte e sacchi a pelo. I prodotti non devono essere in confezioni di vetro e non devono essere prossimi alla scadenza.

I prodotti saranno inscatolati e inviati alla Caritas di Lublino in Polonia e all’associazione rumena Donează Gura Humorului che si stanno occupando della emergenza profughi. “In seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina e come prima risposta ai problemi che questa emergenza sta sollevando – dice don Enzo Pacini, direttore della Caritas diocesana di Prato – la Chiesa di Prato propone alla comunità cristiana e alla società civile alcuni modi di partecipazione a sostegno delle vittime che soffrono la violenza della guerra siamo tutti invitati a dare un contributo in base alle nostre disponibilità”.

Inoltre per la Quaresima, la tradizionale raccolta annuale di offerte nelle parrocchie di Prato nel giorno della Domenica delle Palme (il 10 aprile), sarà dedicata all’emergenza Ucraina. Attivata anche una raccolta fondi da parte dell’Esarcato Apostolico in Italia per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino, in collaborazione con Caritas ucraina, su un conto intestato allo stesso Esarcato, Iban: IT74P0503410100000000044187. Prise anche la preghiera per la pace, e il 4 marzo, alle 21 è stata organizzata la recita del rosario in cattedrale.