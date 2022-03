Incidente stradale in Casentino: muore uomo di 50 anni

L’uomo era un operaio residente in Casentino: al momento dell’incidente stradale, intorno alle 12,30 era in sella alla sua moto quando è finito a terra.

Un grave incidente stradale che è costato la vita a un uomo di 50 anni, residente in Casentino. Il motociclista è morto a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 a Porrena, nel comune di Poppi in Casentino (Arezzo). Da quanto appreso, secondo una prima ricostruzione, la vittima era in sella a una moto quando è finito a terra: il 50enne, un operaio residente in Casentino, avrebbe riportato nell’impatto lesioni molti gravi.

Purtroppo si sono rivelati inutili i soccorsi. Nessun altro mezzo risulterebbe coinvolto nell’incidente. Non è escluso che l’uomo possa essere stato colpito da un malore, perdendo così il controllo della moto. Insieme ai sanitari inviati dal 118 era stato allertato anche l’elicottero Pegaso ma l’intervento è stato poi annullato. Sul posto si sono recati i carabinieri di Bibbiena per effettuare i rilievi.