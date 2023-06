Foo Fighters, “But Here We Are”. Disco della settimana.

“But Here We Are“, il nuovo album della band dell’ex Nirvana Dave Grohl, è una risposta sentita e terapeutica ad un anno di sconvolgenti perdite e introspezione personale.



“But Here We Are“, il nuovo album uscito il 2 giugno per Roswell Records/RCA Records, arriva dopo un anno di sconvolgenti perdite (la madre di Dave e il batterista della band) introspezione personale e malinconici ricordi. E’ stato anticipato dai singoli “Rescued”, Under You” e “Show Me How” (con la partecipazione di Violet Grohl, figlia di Dave).

Il disco è una risposta brutalmente onesta ed emotivamente cruda a tutto ciò che i Foo Fighters hanno vissuto nell’ultimo anno, una testimonianza del potere curativo della musica, dell’amicizia e della famiglia. Coraggioso, tormentato e decisamente autentico, “But Here We Are” si apre con il singolo appena pubblicato “Rescued”, la prima di 10 canzoni che affrontano una vasta gamma di emozioni, dalla rabbia e dal dolore, alla serenità e all’accettazione, con una miriade di punti intermedi.

Prodotto da Greg Kurstin e dagli stessi Foo Fighters , “But Here We Are” è insieme l’undicesimo album della band e il primo capitolo della nuova vita della band dopo la scomparsa di Taylor Hawkins, lo storico batterista della band scomparso nel marzo del 2022, poi sostituito da Josh Freese.

Il disco cerca di ritrovare il sound e l’ingenuità del debutto dei Foo Fighters nel 1995 arricchendolo della consapevolezza data da decenni di mestiere, e se da un lato non mancano le cadute di stile troppo legate ad atmosfere da “arena rock”, non manca una manciata di brani estremamente riusciti e convincenti.

Ma per farci un’idea più completa lo ascolteremo insieme in onda, perchè “But Here We Are” è il nostro Disco della settimana

Questa la tracklist di “But Here We Are”: