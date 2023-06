Nuova struttura di senologia clinica a Firenze. Inaugurata stamani dal presidente Eugenio Giani e dalla direttrice Katia Belvedere.

Una nuova struttura di senologia clinica è stata inaugurata ufficialmente oggi all’Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) di Firenze, in una cerimonia a cui hanno preso parte, fra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani col direttore generale di Ispro Katia Belvedere. La nuova struttura è dotata di sei ambulatori, due mammografi, sei workstation mammografiche, tre ecotomografi dedicati alla senologia, nuovi spazi per utenza e personale sanitario. Entro il mese di luglio 2023 la struttura erogherà anche la metodica della mammografia con mezzo di contrasto, essendo in corso di completamento le procedure di attivazione. E’ attivo un servizio di comunicazione della diagnosi oncologica, con spazi e personale medico e infermieristico dedicato. Nella struttura operano più di 15 unita di personale fra medici radiologi, infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica. “Come Regione Toscana siamo molto contenti di avere dato il via per la realizzazione e l’inaugurazione del nuovo polo di senologia clinica presso l’Ispro”, ha detto Giani, secondo cui iniziative del genere rappresentano “il segno di una Toscana che va avanti nella lotta al tumore, e contemporaneamente accresce il livello di qualità dei propri servizi sanitari”.