🎧 Fimer, un tavolo al ministero per discutere il futuro della ditta

Nuovi sviluppi sul fronte Fimer, la ditta di Terranuova Bracciolini occupata da venerdì dagli operai dopo la rottura delle trattative tra la proprietà e il fondo Greybull che doveva acquisirla.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato una riunione in videoconferenza sulla situazione della Fimer di Poggio Bracciolini (Ar) e Vimercate (Mb), il prossimo mercoledì 7 giugno alle 11. Una nota del Mimit precisa che al tl tavolo sono stati invitati i rappresentanti dell’azienda, delle regioni coinvolte (Toscana e Lombardia), i commissari giudiziali e le parti sociali. L’azienda specializzata in fotovoltaico è stata occupata dai lavoratori venerdi’ dopo la rottura delle trattative con il possibile acquirente Greybull.

Della questione aveva parlato questa mattina anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (AUDIO)