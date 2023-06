Manifattura Tabacchi, asilo “ostaggio del cantiere”

Bambini ostaggio di un cantiere. Succede nella zona delle Cascine, all’altezza della Manifattura Tabacchi, dove un genitore denuncia le problematiche che i lavori stanno creando ai piccoli dell’asilo nido.

I bambini dell’asilo nido Brucaliffo, a Firenze, “sono ostaggio del cantiere di Manifattura Tabacchi”. È l’allarme lanciato da uno dei genitori, Valerio Da Riva, che ha chiesto “una soluzione concreta” visto che “ci sono transiti di carichi sospesi tramite gru sopra il cortile utilizzato da bambini ed operatori” e che “le lavorazioni del cantiere producono un rumore tale che i bambini non solo a volte non vengono portati in giardino, ma spesso vengono disturbati nell’orario del sonno nonostante le promesse fatte a più riprese da Manifattura”.

“Non è possibile pensare che non si riesca, a far evitare, ad un cantiere privato, che mette a rischio la sicurezza e la salute di bambini (ed operatori) di un asilo pubblico, di eliminare quel rischio – ha aggiunto -. Ora se non si riesce nemmeno di fronte ad un asilo, il problema direi che è piuttosto grave. Le soluzioni comunicateci per risolvere il tutto, sono generiche e inadeguate, visto che questi impegni c’erano già ed il motivo per il quale abbiamo effettuato segnalazioni come consiglio dei genitori di nido è che sono state disattese, ripeto, a danni di un’asilo nido. La soluzione esiste ed è immediatamente attuabile, effettuando le lavorazioni alla Manifattura Tabacchi fuori dagli orari del nido”.