Prevenzione, Ispro ‘Toscana ai vertici per screening dei tumori’

In particolare, l’indicatore di copertura del nuovo sistema di garanzia (Nsg), che indica la percentuale di persone che hanno fatto il test a seguito di un invito rispetto alla popolazione bersaglio per quell’anno, è pari in Toscana al 64% per lo screening mammografico a fronte del 46% dell’Italia, del 63% del Nord, del 48% del Centro e del 23% del Sud. E’ quanto emerso in occasione della giornata di approfondimento organizzata, oggi a Firenze, da Ispro, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica della Toscana.