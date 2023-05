Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana suonano Neil Young

Cristiano Godano (Marlene Kuntz) con Alessandro Asso Stefana (Guano Padano) suonano Neil Young. Giovedì 25 maggio allo spazio Ultravox di Firenze, con ingresso libero!



“Journey Through The Past” è il progetto live che Cristiano Godano – frontman dei Marlene Kuntz e il chitarrista Alessandro “Asso” Stefana presentano giovedì 25 maggio sul palco di Ultravox Firenze, lo spazio estivo del Parco delle Cascine, a Firenze. Un vero e proprio tributo alla musica di Neil Young.

Una connessione col mondo del creatore di canzoni immortali come “Heart of gold”, “My my hey hey”, “Harvest moon”, “Old man”, “Comes a time”, “On the beach”, “Cowgirl in the sand” e tante altre.

Si percorrerà il tragitto artistico di Neil Young pescando nella vastità del suo repertorio (con qualche sperabile sorpresa rispetto alle scelte più pronosticabili) e si ascolteranno anche alcuni pezzi di “Mi ero perso il cuore”, esperienza da solista di Godano che di Asso renderà potente e memorabile.

La stagione live di Ultravox Firenze è solo all’inizio: in arrivo La Nuova Pippolese (27 maggio), Quarto Podere (28 maggio), Bobo Rondelli (31 maggio), Kevin Gullage & The Blues Groovers (6 giugno), Giorgio Canali e Rossofuoco (8 giugno), Train de Vie (9 giugno), Malasuerte Firenze Sud (10 giugno), La Casa del Vento (11 giugno), le riot girl a stelle e strisce The Darts (27 giugno), Rino Gaetano Band (1 luglio)… IL PROGRAMMA

