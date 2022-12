Firenze, Valenti conferma lo sfratto della moschea

By

Firenze, il prefetto Valerio Valenti conferma, al termine del Cosp dove si è parlato della moschea in piazza dei Ciompi, lo sfratto per il 16 dicembre.

“Venerdì 16 dicembre la forza pubblica effettuerà l’accesso alla moschea di piazza dei Compi -dice Valenti-. La preoccupazione che mi sento di dover rivolgere al questore e alle forze di polizia è di valutare la situazione in concreto e non creare turbative per l’ordine pubblico”.

Ci “sono valutazioni che devono essere fatte ora per ora, al momento ci sono una serie di elementi che ci inducono a ritenere che bisogna stare attenti all’ordine pubblico”, ha aggiunto il prefetto Valenti.

“La forza pubblica effettuerà l’accesso alla moschea, si dovrà valutare nel concreto se è un accesso che si può fare senza turbare l’ordine pubblico”, ha ribadito. “Mi risulta – ha aggiunto – che sarà una giornata nella quale ci saranno molte persone presenti e che c’è un gazebo della Lega che è stato organizzato poco distante”.

“Su quest’ultimo aspetto -conclude- non sono preoccupato per questo, la libertà di manifestare deve essere garantita a tutti e quindi non mi preoccupa assolutamente la presenza del gazebo della Lega”. Valenti si è poi allineato nuovamente all’appello del sindaco Dario Nardella a tenere i toni bassi: “Mi sento di unirmi a questo appello. Spero che tutto si risolva pacificamente”.