Sfratto della moschea in Piazza dei Ciompi: Imam Elzir, serve un proroga per avere il tempo di trovare un’alternativa

Firenze, l’Imam del capoluogo di regione Izzedin Elzir è tornato a parlare in merito alla moschea di piazza dei Ciompi il cui sfratto, con l’ausilio della forza pubblica, è fissato per venerdì 16 dicembre, giorno oltretutto di preghiera per i fedeli.

“Noi non vogliamo danneggiare nessuno ma non vogliamo neanche essere danneggiati. Non si può chiudere venerdì” 16 dicembre, “la moschea, per questo chiediamo una proroga per avere il tempo di trovare una alternativa. Oggi vedremo altre proposte: non ci trasferiremo in un anno, ma ci vuole un minimo di tempo”. La richiesta dello sgombero è partita dalla società immobiliare pratese Finvi, proprietaria del fondo in cui si ritorvano i fedeli per pregare. L’Imam Elzir ha ribadito che “l’idea è quella di cercare un luogo in centro, un luogo tranquillo. Credo che ci siano le condizioni per avere quantomeno una proroga in attesa di una soluzione definitiva”.

Domenica 11 l’Imam ha avuto un colloquio a Palazzo Vecchio con il capogruppo di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi. Quest’ultimo gli ha proposto alcune soluzioni, ma nel frattempo la Lega ha confermato che, sempre per il 16 dicembre, sarà organizzato un presidio “in difesa della legalità”.