Sansepolcro, furto in una villa: bottino da 100.000 euro

Sansepolcro (Arezzo), furto in villa con bottino da 100.000 euro.

Nel mirino dei ladri la villa del presidente di Arezzo Fiere, Confartigianato imprese Arezzo nonché presidente di Artigiancassa, Ferrer Vannetti.

L’imprenditore si è accorto del furto al rientro a casa martedì sera tardi. I ladri hanno sfondato un vetro e in quattro minuti, prima che suonasse l’allarme, hanno portato via la cassaforte con gioielli e denaro per un valore che ammonterebbe, secondo una stima, a circa 100.000 euro.

Svaligiate altre due villette della zona. Sul furto indagano i carabinieri che possono contare sulle immagini delle telecamere di sorveglianza.