Firenze: studente cade da finestra scuola media, è grave

Un ragazzino di 13 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere caduto questo pomeriggio da una finestra della sua classe, in una scuola media paritaria di Firenze in viale Matteotti. Sul posto la polizia di Stato.

Secondo le prime informazioni, l’episodio sarebbe avvenuto durante il cambio dell’ora, mentre gli insegnanti si stavano avvicendando. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il tredicenne è ora ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva. Il ragazzino, che frequenta la terza media, sarebbe caduto dal quarto piano dell’edificio. Non è chiaro al momento se abbia fatto tutto da solo o se nell’accaduto possano essere coinvolte altre persone.

Appena qualche giorno fa, il 23 gennaio scorso un ragazzo era morto per le ferite riportate cadendo dal tetto dell’istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, dove si era introdotto con un amico, precipitando dalla tettoia della scala antincendio. Il ragazzo, un ventenne, avrebbe scavalcato il cancello d’ingresso della scuola.

Secondo quanto riferito dal ragazzo che era con lui, sentito più volte dagli inquirenti, il ventenne avrebbe voluto fargli vedere dove aveva studiato senza l’intenzione di voler rubare qualcosa o entrare nell’edificio. Una volta nell’area dell’Istituto, sarebbe iniziata l’arrampicata sulla rampa esterna. È qui che il 20enne è precipitato.

(notizia in aggiornamento)