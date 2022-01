Firenze, Meyer: presentata nuova termo culla di ultima generazione per trasporto neonati

Firenze – Al Meyer una nuova super incubatrice per trasportare neonati da altri ospedali. Sarà possibile iniziare sul posto le terapie e poi trasferirli nel capoluogo toscano per le cure necessarie.

Un nuovo strumento di ultima generazione per la cura dei nenoati è stato presentato dall’ospedale Meyer di Firenze, grazie alla donazione della Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus. Una termo culla per trasportare neonati bisognosi di cure. Sarà possibile poi riaccompagnarli, con la stessa incubatrice, presso le strutture territoriali quando il loro quadro clinico sarà migliorato e stabilizzato.

Questa culla potrà essere utilizzata anche per il trasporto di piccoli pazienti Covid positivi: una caratteristica, questa, che la rende ancora più preziosa nel periodo attuale. La termo culla, oltre a garantire un elevato standard di confort per il neonato, permette di erogare le più moderne tecniche di ventilazione assistita (invasiva e non), il monitoraggio dei parametri vitali e le terapie necessarie alla stabilizzazione. È inoltre in grado di fornire anche una ventilazione meccanica umidificata, adatta ai neonati prematuri, che hanno bisogno che i gas medicali siano riscaldati.

La culla è stata simbolicamente consegnata oggi alla presenza della presidente della Fondazione, Giovanna Cammi Fratini, di Corrado, Marcello e Paola Fratini e della direzione generale dell’ospedale.

“Siamo grati alla Fondazione Fratini per la loro vicinanza ed amicizia – spiega Alberto Zanobini, direttore generale del Meyer -. Questa nuova incubatrice ci permette di contare su un ulteriore supporto per le delicate operazioni di trasferimento dei piccoli al Meyer ed è un tassello in più al servizio della cura dei piccolissimi”.