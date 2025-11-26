www.controradio.it Firenze, la Sovrintendenza blocca Monte Oliveto e fa ripartire San Gallo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:39 Share Share Link Embed

La Sovrintendenza di Firenze vive giornate frenetiche. Dopo averli fermati per accertamenti fa ripartire i lavori all’ex Ospedale militare di via San Gallo, ma blocca il progetto case di lusso a Monte Oliveto. E Booking rimuove l’ex Convitto della Calza.

Iper attivismo e agitazione. Stop and go. E colpi di scena. La Sovrintendenza di Firenze blocca il cantiere – un maxi cantiere blindatissimo – che sta trasformando l’ex Ospedale militare di via San Gallo in una vera e propria cittadella del lusso per fare delle verifiche importanti. E poi il giorno dopo lo riapre. Va tutto bene, dunque. Parti storiche e finiture, materiali e colori sono a posto. A futura memoria. Alla Sovrintendenza era stato sottoposto il colore del cubo nero, l’ex Teatro comunale ora oggetto di un’inchiesta della magistratura, nel 2020. Ed anche allora, andava tutto bene. Nonostante i progetti siano tutti approvati, la stessa Sovrintendenza cerca una sponda con il Comune ed invoca collaborazione. Perché, fin ora cosa hanno fatto? Sarebbe singolare scoprire che in questi anni cruciali quella collaborazione oggi ricercata non abbia trovato concretezza. Nel frattempo, dopo l’interessamento del Comune di Firenze, la piattaforma Booking rimuove dalla sua offerta l’ex Convitto della Calza, che non aveva i permessi per essere hotel e ristorante, non aveva l’insegna in regola e non aveva neanche il Codice identificativo nazionale (CIN). Ovvero lo aveva preso a prestito da un’altra struttura, un altro hotel della stessa proprietà. Infine, la Sovrintendenza interviene sul progetto – provate a immaginare – di super lusso a Bellosguardo, anche qui un ex monastero diventato ex ospedale militare abbandonato dal 1997 – e ferma i lavori. A Monte Oliveto ci sarebbero difformità progettuali e sconfinamento in area demaniale. Direttore dei lavori rimosso. E forse da domani, anche qui, andrà tutto bene.