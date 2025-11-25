Firenze: 14 arresti per narcotraffico. Tra di loro anche un’avvocata

Smantellata a Firenze un’organizzazione dedita al narcotraffico: polizia di stato e municipale, coordinate dalla Dda del capoluogo toscano, hanno eseguito 14 misure cautelari a Firenze, Bologna, Pistoia, Prato, Arezzo e Terni con l’accusa a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall’uso delle armi, dedita alla detenzione trasporto, cessione e vendita di stupefacenti.

Nell’inchiesta è finita ai domiciliari anche un’avvocata, con l’accusa di favoreggiamento personale. Altri quattro indagati risultano allo stato irreperibili. A dirigere l’associazione, secondo quanto ricostruito, un cittadino tunisino 41 di anni, mentre il suo braccio destro sarebbe un connazionale di 32 anni. Per la fase esecutiva di sarebbe avvalso di complici addetti a funzioni operative e ausiliarie. I vertici si occupavano dell’approvvigionamento del narcotico. Poi c’era chi custodiva la droga in appartamenti a Firenze, chi svolgeva il ruolo di intermediario in contatto con gli incaricati dello spaccio alla clientela.

I pusher erano attivi nello spaccio delle singole dosi sia nella zona centrale della città di Firenze, in particolare nelle zone del Mercato Centrale ed Oltrarno, nonché nelle adiacenti zone periferiche, in particolare il Gignoro. Chi ha tentato di ribellarsi alle rigide regole gerarchiche impartite dei vertici della banda e dalla pretesa di questi di essere gli esclusivi fornitori del rifornimento droga sul territorio fiorentino sarebbe stato punito. In questo contesto si sono verificati una rapina aggravata e un tentato omicidio con l’impiego di armi da sparo.

Nel corso delle indagini sono state arrestati 16 persone e sequestrati 22 kg di cocaina e 3,6 kg di hashish, oltre a 263 mila euro in contanti provento dell’attività di commercio illecito di stupefacenti. Inoltre sono stati sequestrati una pistola Beretta completa di cinque colpi e tre auto due delle quali appositamente dotate di doppiofondo destinato all’occultamento dello stupefacente.