Mercati storici, accordo collaborazione Toscana Promozione Turistica-Mercato centrale Firenze

Promozione del turismo enogastronomico e valorizzazione dei mercati storici coperti come patrimonio identitario del territorio. È l’oggetto dell’accordo di collaborazione che Toscana Promozione Turistica e Mercato centrale di Firenze hanno siglato nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana. L’intesa riconosce i mercati storici quali presidi della cultura gastronomica locale, luoghi dove commercio del fresco, tradizione e innovazione convivono in equilibrio virtuoso, in edifici di particolare rilievo storico, artistico e culturale.