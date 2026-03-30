Consorzio Bolgheri contro elettrodotto: preoccupati per impatto su paesaggio storico

Il Consorzio Bolgheri scrive una lettera al ministro Pichetto Fratin: ‘Potenziali criticità per le opere collegate parco offshore’ nel mar Ligure

Il consorzio Consorzio per la tutela dei Vini Bolgheri Doc e Bolgheri Sassicaia Doc esprime preoccupazione progetto del parco eolico offshore flottante nel mar Ligure che presenterebbe a “potenziali criticità legate al passaggio dell’elettrodotto in zone di altissimo valore paesaggistico e agricolo”, come le vigne di Bolgheri e il celebre viale dei Cipressi cantato da Giusuè Carducci.

per questo il Consorzio ha inviato una lettera in merito al ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. La preoccupazione è per le opere di connessione alla rete elettrica nazionale che interesserebbero la fascia costiera toscana e le aree interne.

“Il Consorzio condivide pienamente gli obiettivi della transizione energetica, ma ritiene imprescindibile che ogni intervento sia valutato con estrema attenzione rispetto alle specificità dei territori coinvolti”, dichiara in una nota la presidente Cinzia Merli, secondo cui “il paesaggio, l’integrità dei suoli agricoli e l’identità produttiva della Doc Bolgheri rappresentano un patrimonio non replicabile, che deve essere tutelato attraverso scelte progettuali capaci di minimizzare gli impatti e salvaguardare le aree più sensibili”.

In una nota il Consorzio ribadisce inoltre “la necessità che, nell’ambito delle procedure autorizzative in corso, vengano considerati non solo gli effetti diretti delle opere, ma anche quelli cumulativi su ecosistemi, paesaggio e attività agricole, con particolare attenzione agli elementi identitari e alla continuità dei terreni vitati”. Piena disponibilità, peraltro, “a collaborare con le istituzioni competenti, partecipando a eventuali tavoli tecnici o momenti di confronto, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise capaci di coniugare sviluppo energetico e tutela di un patrimonio territoriale unico”.