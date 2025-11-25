Firenze: in commissariato nasce stanza per audizioni protette donne vittime abusi

Come ha spiegato il questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli, la stanza -che si trova al commissariato di San Giovanni, è nello specifico di “un luogo dedicato alle donne che subiscono abusi o violenze, che all’interno dei nostri uffici hanno percorsi diversi dalle normali vittime del reato

Una ‘Stanza tutta per sé’, un’aula per le audizioni protette di donne vittime di abusi, il tutto grazie alla collaborazione tra polizia e l’associazione Soroptimist. Nase e a Firenze, al commissariato di polizia di San Giovanni “un luogo dedicato alle donne che subiscono abusi o violenze, che all’interno dei nostri uffici hanno percorsi diversi dalle normali vittime del reato.

Questo perché, ha dichiarato il questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli, chi si trova in questa situazione “ha una condizione psicologica molto difficile e quindi poter aiutare” la persona “in un ambiente più confortevole aiuta ad aprirsi al personale della polizia di Stato, che è specializzato in questo. La stanza a disposizione di tutta la comunità”.

La prefetta di Firenze Francesca Ferrandino ha parlato di “sinergia per gestire al meglio le fragilità. Voglio ringraziare” per questa iniziativa “sia come donna che come prefetta”. “Io penso che l’iniziativa di oggi in collaborazione tra Soroptimist e la questura sia estremamente importante perché poi la qualità dei luoghi dove vengono accolte le donne per le audizioni protette, soprattutto quando hanno subito violenza, è uno dei punti fondamentali – ha affermato la sindaca Sara Funaro -. Noi, che lavoriamo quotidianamente con queste situazioni, lo sappiamo benissimo. Ne approfitto anche per ringraziare il lavoro delle forze dell’ordine, perché le istituzioni, le amministrazioni comunali, se non avessero una collaborazione strettissima con le forze dell’ordine sul territorio, non riuscirebbero a portare avanti le tante azioni di tutela delle donne”.

Rosaria Gallucci presidente Soroptimist Firenze ha sottolineato “che il nostro club ha fortemente voluto questa stanza, dove si può liberamente accedere”.