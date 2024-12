www.controradio.it 🎧 Sicurezza Firenze, Questore: "tanto lavoro da fare, puntiamo su collaborazione cittadini" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:40 Share Share Link Embed

“Sappiamo che dobbiamo lavorare molto, la collaborazione con i comitati di quertiere e con i cittadini è fondamentale” lo ha detto il neo questore di Firenze Fausto Lamparelli, presentando il bilancio dell’attività 2024 delle forze di Polizia. “Presteremo grande attenzione ai reati predatori. furti, rapine, spaccate, che generano grane allarme sociale” .

“Noi dobbiamo rendere conto ai cittadini, per questo tengo particolarmente alla prevenzione , perché la repressione è già la risposta a qualcosa di patologico. Certo prevenire è più difficile ed è anche meno facile da comunicare, ma è essenziale” lo ha detto il neo questore di Firenze Fausto Lamparelli, presentando il bilancio dell’attività 2024 delle forze di Polizia.

Lamparelli ha sotttolineato che il “controllo del territorio è importante, ed infatti le persone identificate e veicoli controllati sono in aumento”. Secondo il questaore di Firenze il monitoraggio e i provvedimenti amministrativi sono fondamentali perché permettono di controllare i soggetti pericolosi ed allo stesso tempo danno una prima risposta alle vittime.

Lamparelli ha dimostrato una particolare attenzione al fenomeno della violenza di genere, cui ha riservato la prima parte della sua conferenza stampa. “Fenomeno preoccupante ed in aumento: gli ammonimenti per violenza domestica sono infatti il doppio, anche se questo potrebbe indicare una maggiore emersione ed una maggiore fiducia delle donne nel denunciare” ha detto il Questore di Firenze, parlando del fenomeno che a suo dire “va affrontato attarverso gli strumenti idonei ed in rappoorto la rete di soggetti che già opera sul terrotorio, copresi i centri antiviuolenza”.

Nel 2024, nel terrotorio coperto dalla Questura di Firenze, quindi Empoli compresa, ci sono stati 123 arresti per furto e 199 per droga. Proprio ai reati predatori, ha assicurato

Lamparelli, verrà riservata una particolare attenzione in quanto sono reati che ” incidono fortemente sulla percezione sicurezza, e dunque avremo partticolare cura nel trattarli” .

Attenzione anche ai fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, e ai reati spia come usura, incendio, danneggiamenti. su questo dice lamparelli “tutte le istituzioni devono concorrere”.

Riguardo ai reati commessi dai minori le segnalazioni sono 990 segnalazioni, di cui 187 furti, 52 rapine, 98 spaccio, e 217 arresti o denunce nella sola città di Firenze con una diminuzione rispetto all’anno precedente (2023) che ne ha riportato un totale di 351 di arresti/denunce di minori.

Infine la questione migratoria: “servono rimpatri e accompagnamenti ai cie” ha detto ancora il Questore di Firenze, che non si è espresso sul dibattito politico circa la relaizzazione di un centro per l’identificazione e il rimpatrio in Toscana, ma ha sottolineato che sono strutture necessarie per il controllo del fenomeno dlel’immigrazione clandestina (nel 2024 a Firenze e provincia ci sono stati 382 rimpatri).